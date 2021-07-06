一名斐姓男子在臉書上認識一名國中少女，雙方熟識之後相約外出，未料見面後就發生性關係，事後還陸續約出來見面，至少發生5次性行為，未料東窗事發，少女父親控控裴男性侵，裴男遭判2年有期徒刑，但雙方在法庭上達成和解，裴男必須分24期賠償12萬元換取緩刑，未料斐男付了2期就失聯，檢警多次聯繫都沒下文，基隆地院法官立刻撤銷緩刑。

根據判決書記載，裴男涉犯妨害性自主案件，於109年8月13日判處有期徒刑1年6月（共5罪），應執行有期徒刑2年、緩刑3年、緩刑期內付保護管，並從109年8 月31日起至111年7月31日止，按月於每月最後一日前給付5千元、共分24期12萬元。

但A女之父具狀向執行檢察官表示，受刑人僅支付2期，即未再支付；檢察官當下立刻通知裴男並要求盡速攜匯款單據至基隆地檢署報到，否則將撤銷緩刑宣告。

未料員警事後前往裴男當初登記的台中某工程行員工宿舍尋找裴男，但宿舍內員工表示，裴男1個月前早已不知去向，檢方事後又再度去電給裴男，但接聽人竟表示不認識他。

法官認為，當初會宣告緩刑，是因為裴男與A女調解成立，並當庭取得共識，並由裴男當庭允諾，因此認定他充分衡量自身能力，才承諾要分期賠償每月5千元，A女也因此才願意給予被告緩刑自新機會。

但裴男僅給付2期，即未再給付，甚至避不見面，搬離居所及工作地，自此不知去向、所在不明。足認定裴男確有履行能力而故意逃避不履行之行為，且未遵守保護管束之規定確屬「情節重大」，因此撤銷緩刑。