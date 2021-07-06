台灣新冠肺炎死亡人數截至2021年7月5日為止已累計達681例，致死率破4.5％，高於全球平均值，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨分析時指出，台灣死亡率與部分家屬採取DNR（不施行心肺復甦術）處置，也有些相關。對此，藍委李德維痛批，人民生離死別的痛苦決定，竟然被指揮中心拿來當成國內新冠肺炎致死率高的託辭，政府失德失能，還失言誅心，叫死難者家屬情何以堪？

李德維今（6日）在臉書發文表示，這波疫情以來，台灣有兩項數據令人鼻酸，一是疫苗施打率在高收入國家組穩居墊底；其次，就是超過4.5％，高於全球平均值的致死率，但張上淳昨卻給出了一個不可思議的答案，張說，國內致死率與家屬DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療）觀念有關，家屬不願意讓親人承受被插管的痛苦，所以放棄急救，導致許多可挽救的病患，沒有機會接受侵入性治療。

李德維說，一直以來，人民都相當尊重張上淳教授的專業，但這是什麼話？哪位家屬會平白無故放棄急救，眼睜睜地看著親人死亡？哪個放棄急救的病例，不是出於醫師的建議？

另外，李德維指出，其實在同一段發言中，張上淳也坦承，疫情爆發初期病房不足，醫療量能不足，如今被證實有效的單株抗體藥物也是後來才採購，既然都知道政府有這麼多應該準備，卻沒有備妥的疏漏。李怒轟政府，「失德失能，還失言誅心，叫死難者家屬情何以堪」？