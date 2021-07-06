美系外資對信驊(5274)出具最新研究報告，看好信驊受惠雲端需求持續增長，加上產能供給增加，故維持信驊目標價2555元、評等加碼。

美系外資表示，6月營收達3.28億元、月增加8%、年增加1%，寫下新高紀錄，累計第2季營收9.16億元，季增加22.1%、年增加2%，同創單季新高，整體表現優於先前預期的3~4%，主要動能來自於更強大的雲端要求，預計信驊第二季毛利率應該與第一季表現相似、落在64%，故維持信驊目標價2555元、評等加碼。

美系外資表示，展望第三季，預計信驊營收將維持兩位數成長，這也意味著會有30~40%的年成長，信驊有鑑於下半年需求全面走強，近期一些美國客戶甚至開始訂購2022年上半年的產品，相信信驊增加的晶圓足以支持至少到今年10月以前不斷增長的需求，。另一方面，也持續關注供應狀況，有鑑於來自馬來西亞的疫情升溫，但許多PMIC(電源管理IC)公司的後端供應位於馬來西亞，另外，英特爾Eagle Stream平台可能會延遲，也恐影響到信驊2022年在美國客戶的市占率增長。