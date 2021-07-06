歐元區樂觀的商業活動數據，逆轉了歐股盤中的跌勢，讓歐股收盤與歷史高點差在0.5%。另外零售商Morrisons大漲12%，讓倫敦中型股指數衝上歷史新高。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.55點或0.34%，為458.36點。銀行股、原物料股、旅遊股領漲，然由於美股周一休市，交易量受限。

歐元區六月綜合商業活動以近15年來最快增速進行擴張；隨著社交封鎖的逐步解除，推動了服務業的發展。

凱投歐洲經濟學家表示，物價上漲反映出短缺的問題；隨著短缺的緩解，有理由相信2022年整體通膨將大幅回落。

倫敦藍籌的FTSE 100指數衝上兩周新高。首相強生(Johnson)將在周一宣布英格蘭解封計畫。

英國中型股指數上漲1.2%，創下近兩個月最佳單日漲幅。Morrisons股價飆至近八年高價。美國私募公司Apollo全球管理正考慮收購該英國連鎖超市；而Morrisons在上周六已經同意與另一家集團的合併，收購價為63億英鎊(約87億美元)。

病毒引發人們對旅行限制的擔憂，歐洲基準指數難以重現六月中旬創下的歷史高點。而儘管歐洲央行已做出承諾，但人們對於通膨飆升，仍擔心貨幣政策的提早收緊。

歐洲央行在上月維持其政策不變後，歐洲央行行長拉加德(Lagarde)上周五表示，歐元區經濟開始從由傳染病引起的衰退中復蘇，但復蘇仍然脆弱。

法國衛生部長Olivier Veran周一警告說，由於Delta疫情的變化，法國可能將迎來第四波疫情。法國股市在上漲0.2%後，收盤下跌1%。