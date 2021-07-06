自本土疫情爆發，不少宅家救國的人練就一身好廚藝，但日前臉書社團「爆料公社公開版」一名女網友，想說親手製作韓式生菜包肉，卻在泡菜罐頭快吃到見底時，發現1隻「被醃漬」許久的「不明生物」，讓她當場噁心感湧現，氣得拍照PO上網爆料，痛批廠商「有沒有良心啊」，許多網友看了因此紛紛安慰「還好屍體健全」。

根據臉書社團「爆料公社公開版」該名女網友的貼文，她防疫在家大口大口品嚐自己手作的韓式生菜包肉料理時，竟然在快吃完之際，發現「韓式泡菜」罐頭底部，安詳躺著1隻不明生物，嚇得原PO趕緊將牠撈上盤子，想看得仔細。但越看越噁心的原PO，一想到剛剛吃的泡菜可能包含「屍水」，還是氣得大罵「我整個人都不好了」，並飆罵廠商「是有沒有良心啊，我打電話已是下班時間，請問我現在是需要把蟲裝起來寄給他們（廠商）嗎？」

有網友抱怨在泡菜罐頭裡發現不明生物。（圖／臉書_爆料公社公開版）

此文一出，由於「不明生物」難以辨識「物種身份」，因此也都紛紛作嘔，但泡菜畢竟都下肚了，還是先後安慰起原PO「好處想牠至少是完整的，剩一半妳應該會直衝急診要求洗胃」、「還好屍體健全」、「忘記心情好一些，之前的都吃下肚了」，不過也有人戲謔回應，直呼「淹了很久的精華」、「這罐韓式泡菜，這隻蟲是韓國的嗎？」

但光看照片，其實無法證明「不明生物」是原PO開罐之前就有，索賠恐怕會有爭議，因此有網友提醒「只會說你拆封後掉進來的，像蒼蠅飛進來的，沒全程開封錄影做證」、「你整罐都吃光光，很難判定這隻是一開始就在瓶內，除非你從開罐到後來發現都有錄影」。