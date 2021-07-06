1名男網友日前早上與哥哥待在家中，哥哥在廚房煮飯，他因為要進哥哥房間拿東西，未敲門闖入後，發現哥哥女友正赤裸上半身睡著，下半身由棉被蓋住、露出胸部，他趕緊離開並裝作沒發生什麼事；不過他事後發文，竟手繪畫出當下看到的場景，還說「小小年紀奶卻不小，福利就這樣意外降臨」，遭網友痛批很變態。

1名男網友在Dcard上發文表示，他前天（4日）早上與哥哥在家，當時哥哥正在廚房做飯，看到他有打聲招呼，他起床後因為要到哥哥房間拿東西，以為房間沒有人，直接開門進去後發現床上躺著1名熟睡的女子，而女子的棉被僅蓋住下半身，上半身則赤裸著、露出胸部。

男子進入哥哥房間後，發現哥哥女友正赤裸上半身露出胸部睡著、下半身由棉被蓋住，他用手繪畫出當下場景，還說「福利就這樣意外降臨」，遭痛批很變態。（翻攝自Dcard）

該男網友表示，他當下看到「心臟重重跳了一下」，因為對方沒有發覺開門聲，他於是悄悄關上門離開，他心想是哥哥昨晚帶女友回家沒告知他，或是他昨晚太早睡、沒聽到聲響，之後哥哥的女友也起床了，他則若無其事地問哥哥「她也在喔？」事後回想當下撞見的情境，他笑說「她年紀比我還小，小小年紀奶卻不小，福利就這樣意外降臨，有點不安」。

許多網友則留言說，「不管有沒有人，進去別人房間都要敲門吧」，不過也有人認為「覺得房間沒人的話，誰會敲門啊？」「莫名其妙把另一半帶回家過夜，而且家人不知情，這才奇怪吧」、「不小心看到就算了，但麻煩你別說的那麼噁心」；也有女網友說「在男友家睡覺都會穿衣服，就算真的要壞壞也會鎖門，畢竟不是自己家只能先保護自己」。