因節目《模范棒棒堂》出道的「王子」邱勝翊與香港女星鄧麗欣3年前認戀，兩人原本交往穩定，一年多來卻因疫情相隔兩地，近日雙方更公開宣布分手，王子昨(5日)首度發聲駁斥花心報導。今週刊報導，兩人分手主因疑和王子家境有關，他因家中經濟重擔無法時常到香港陪鄧麗欣，導致最後只好忍痛放生女友。

32歲邱勝翊3年前與大他6歲的鄧麗欣公開交往，兩人過去常為呵護這段異地戀兩邊跑，準備當台灣媳婦的鄧麗欣2018年更在台灣開手搖飲店，逐步扎根事業範圍到台灣，然而因前年底新冠肺炎影響，兩人只能靠視訊維持遠距離感情，上月27日王子突然發分手文，強調：「感謝一切的發生，都在心裡留下了印記」，鄧麗欣也同步證實：「新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福。」

傳聞「王子」邱勝翊分手鄧麗欣主因與家中經濟重擔有關。（圖／翻攝自prince_pstar IG）

近日香港媒體報導，王子分手鄧麗欣主因疑是男方花心愛玩，王子無奈澄清：「無憑無據的報導」，並強調：「謠言止於智者」，鄧麗欣也為前男友背書：「不煙（菸）不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人」。今據《鏡週刊》報導，兩人分手主因曝光，鄧麗欣其實一直有結婚打算，但王子因家中經濟重擔，始終無法承諾給鄧麗欣一個家，導致女方沒安全感，最終只能黯然分開。

去年媒體便報導，出道10多年的邱勝翊多年來為了幫經商的父親還債還得辛苦，身為家中長子的他至少還了千萬，但沒想到後期債務如滾雪球，他和弟弟毛弟討論後希望能畫下止損點，也因此買房的心願從未實現，目前還是租屋一族，又因無法不斷支付檢測、隔離等費用，最終導致和鄧麗欣異地戀告吹，對此，王子透過公司表示，幾個月前仍有飛到香港陪伴女友，至於分手主因是否和經濟問題有關？公司幫忙緩頰說：「細節是藝人私領域，不便說明，謝謝關心」。

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