大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（6）日上午發布「答記者問」，首度證實大陸駐外使館已安排數千名當地的台灣民眾接種新冠疫苗，並發放防疫物資、安排臨時回國航班等服務。

朱鳳蓮表示，今年三月，大陸在海外啟動實施「春苗行動」，協助包括台胞在內的中國公民在當地接種新冠疫苗的。據不完全統計，截至目前，已協助超過170萬海外中國公民在160多個國家接新冠疫苗，其中包括數千名台胞。

朱鳳蓮舉例，比如：泰國、緬甸、越南、玻利維亞、汶萊、馬達加斯加、格魯吉亞等國當地有需要的台胞已接種國產或外國疫苗。駐泰國使館為旅泰台胞周密組織安排2次專場疫苗接種，協助千餘名台胞接種國產疫苗；駐格魯吉亞使館推動當地政府做出特殊安排，為因疫情滯留當地的台胞接種國產疫苗。

此外，大陸駐緬甸使館克服當地政局動蕩困難，將當地百餘名台胞納入接種範圍，協助接種大陸國產疫苗。海外有需要的台胞可盡快聯繫大陸駐外使領館取得幫助。駐外使領館網站已公布相關的聯繫方式。

朱鳳蓮表示，除協助接種疫苗外，大陸還通過各種管道為海外台胞提供全方位抗疫協助，包括提供安全提醒、科學防疫、心理諮詢等訊息和服務，精準發放「健康包」、「春節包」等防疫物資，積極回應海外台胞需求，安排臨時回國航班等。

朱鳳蓮表示，大陸將繼續秉持以人民為中心的發展思想和「兩岸一家親」理念，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，維護海外台胞的生命健康安全，盡最大努力為海外台胞提供抗疫幫助。