台北市長柯文哲昨宣布，今早8點起開放70歲以上長者及55歲以上原住民預約接種疫苗，不限台北市籍，不過之前許多長者抱怨，系統沒有取消功能，如果不小心填錯了無法更改，這次北市府稱預約新增了「取消預約」功能，但新增的「取消」機制，竟然要電話人工取消，無法在系統上直接取消。

北市文山區華興里長陳峙穎指出，台北市是數位城市的領頭羊，取消功能卻要用電話取消，看到記者會原以為能在網站上直接取消，今天碰到有長者想取消，撥電話整個流程共花了8分鐘。

陳峙穎說，北市府透過1999開了7個分機來接應取消的民眾實在不夠，預約可能會遇到各種問題，像是有些長者到診所施打，才被醫生告知身體狀況不適合要臨時取消，但系統規定只能預約一次，又沒有取消功能，之前的扣打就被用掉，無法再次預約，相當不便。

台北市士林區後港里長紀建漢說，有長者想取消預約，打電話一直打不進去，真的非常不方便，應該直接在系統上設置取消功能，市府這樣的設計真的讓長者和里長很困擾。

台北市副市長蔡炳坤說，整個預約系統剛開始，要謹慎一些，畢竟取消的民眾比較少，如果影響到整個系統不太好，所以先用電話的方式取消，而透過電話當事人也能比較確定取消成功，未來會滾動式修正。

民眾陳小姐說，北市聲稱加入取消功能卻沒說清楚，讓大家誤以為能在系統上能直接取消，想幫長者取消預約，才發現竟然要打電話才能取消，市長說的E化時代，根本不E化。