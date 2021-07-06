疫後經濟強力反彈，推升通貨膨脹數據攀高，聯準會將升息預測提前一年至2023年，隨著升息腳步逼近，投資人對股票後市的擔憂也跟著增加，有專家認為，升息在即的狀況下，十年期美債殖利率有大漲風險，科技股的投資人應該盡快獲利了結，科技股也可能出現雙位數的回檔，並認為「審判日即將到來」時間點就落在今年夏末或初秋。

CNBC報導，去年十年期美債殖利率多在1%以下，讓科技股在極佳的環境下成長，今年初殖利率開始反彈，最高曾衝破1.7%，但4月後再出現下降，過去三個月下跌近17%，近期則落在1.44%左右。

儘管如此，富國銀行股票策略主管Chris Harvey仍建議投資人居高思危，鑒於未來升息的風險不小，十年期美債殖利率也有跳升機會，應該盡早獲利了結，他說：「我們認為科技股的溢價會被壓縮，且十年期美債殖利率未來上升的機會相當大。」

Chris Harvey表示，升息將讓科技股出現兩位數的修正，且這種情況可能會在今年夏末或初秋發生，「科技股有很高的本益比，但就是這麼高的本益比才讓他們出現較大的回檔，高成長與高風險是同時出現的。」

事實上，Chris Harvey在5月初就曾建議投資人拋售科技股，並強調，通膨壓力下，大型科技股、成長型股票將遇到很大的麻煩，且接下來輪到景氣股帶動股市，尤其大型銀行股、觀光股及航空股都是不錯的選擇。