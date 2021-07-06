佳玲連兩天出現 學生確診累計677人 10:122021/07/06 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部公布學生確診人數累計達677人。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情真的減緩了！教育部公布最新統計數據，從4月20日到7月5日下午5時30分止，學生確診累計達677人，跟前一天相同，單日沒有新增。這是連續兩天，未新增學生確診。 教育部統計，確診的677位學生中，包括大專校院生215人、高中生108人、國中生105人、國小生177人及幼兒園生72人。其中，677人是本土病例，另外10人則是境外疑入案例。 南機場社區16確診 潛藏感染源 宜蘭防疫拉警報 下國道5號擬實聯制 #學生 #確診 #佳玲 #教育部 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲南瑞麗增5例本土確診 專家：外防輸入壓力非常大 11:482021/07/06 兩岸 屏東Delta病毒群聚再＋1 曾與確診白牌車司機泡茶 14:582021/07/06 生活 陸增23例新冠確診 台灣昨再向廈門輸出1例 11:302021/07/06 兩岸 勞保局一員工確診 匡列11相關人士快篩陰性 10:542021/07/06 生活 張上淳「2成死亡個案其實救得回來」 醫：對家屬及醫療團隊是打擊 14:482021/07/06 生活 基隆暑假不停學 450名學生線上體驗技職教育 12:562021/07/06 寶島 殯葬業者丟包確診者遺體 恐罰15萬 04:102021/07/06 地方新聞 柯P挺中天持續監督政府 遭綠側翼圍攻 藍營：霸凌不同聲音 道德觀不如小學生 04:102021/07/06 政治要聞 使用大陸疫苗卻爆發疫情 CNN：陸製疫苗絕非失敗之作 14:222021/07/06 國際 桃園竹市施打率 高於全國平均 04:102021/07/06 地方新聞 屏東Delta再添1例 桃國軍804 女4採轉陽 04:102021/07/06 焦點要聞 生活熱門新聞 3例40多歲確診死亡 指揮中心揭暴增17死原因 - 生活 死亡暴增17例 屏東染Delta再添1人 本土共增27例 - 生活 環南市場休市遭綠營圍剿 黃珊珊怒轟：陳時中宣布3天 - 生活 北市7／8開放68歲以上長者 預約施打莫德納疫苗 - 生活 新光三越、信義誠品櫃姐確診 新北曝足跡曾到家樂福、全聯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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