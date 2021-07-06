疫情真的減緩了！教育部公布最新統計數據，從4月20日到7月5日下午5時30分止，學生確診累計達677人，跟前一天相同，單日沒有新增。這是連續兩天，未新增學生確診。

教育部統計，確診的677位學生中，包括大專校院生215人、高中生108人、國中生105人、國小生177人及幼兒園生72人。其中，677人是本土病例，另外10人則是境外疑入案例。