台中市長盧秀燕6日主持線上視訊的市政會議時強調，當務之急就是疫情，但市府其他市政也絕對不能夠偏廢，城市安全、文化教育，尤其經濟、經濟受到比較大的影響，這段時間因為疫情的關係、建設、社會扶助等要做的更好，她向市民報告，會展中心、綠美圖、道路燙平計畫都持續進行中。

盧秀燕表示，氣象局說可能會有一個颱風形成，但並沒有發展成颱風，現在是熱帶性低氣壓，即使是熱帶性低氣壓對於台灣會不會影響，也要掌握天候動向，天氣不穩定，或是比較有天氣大的衝擊的時候，市民朋友預做準備。

「疫情期間，台中市的建設也沒有偏廢」，盧秀燕說，除了重大的建設持續地開工進行當中，而且過程順利，一個是台中市國際會展中心正在興建，已經可以看出外觀雛形，還有台中市綠美圖，台中市第一座市立美術館、市立圖書館，雙館合一綠美圖興建當中，主體結構完成，重大建設進行式。

盧秀燕說，包括一般的道路計畫，台中市燙平計畫主要幹道已經燙平696條，長達281公里，次要幹道已經燙平369條，達到78公里，主要幹道和次要幹道，已經達到1065條，破了1000條道路，超過359公里；其他包括國民運動中心正在興建當中，有一些學校的建設也在建設。

現在夏天登革熱防治工作不要偏廢，6、7月份暑假期間都是登革熱比較會流行時候，蚊蟲喜歡積水，她籲請市民朋友巡倒清刷，附近有沒有這種瓶瓶罐罐易淹水的地方，或者有積水處清空。

水利局范世億表示，現在面臨熱帶性低氣壓，發展成颱風的機率很低，提醒市民因為午後的對流旺盛，雷陣雨發生機率很大，極端氣候的影響，發現降雨機率雖然一整年累積雨量是小的，但易在短延時強降雨的發生，建議民眾屆時強降雨預防居家附近的排水溝被樹葉擋住要清理，避免短延時強降雨流到雨水下水道，恐宣洩不及。