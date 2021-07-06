NBA官方網站今天公布本季總冠軍系列賽MVP幾大熱門候選人，太陽指揮官保羅雖然攻守數據不是最頂尖，但他卻是頭號熱們候選人，太陽大當家戴文布克緊追在後，受傷缺席中的公鹿字母哥名列第三。

太陽在保羅加盟後打出驚奇的一個賽季，不但取得西區例行賽第二的絕佳戰績，而且在季後賽先後淘汰湖人、金塊與快艇等西區三大豪門，如今距離隊史第一座總冠軍只剩下最後一到障礙，那就是東區霸主公鹿。

太陽在相隔28年之後重返總決賽，公鹿更是相隔47年再次踏上爭冠之旅，兩隊都有著奪冠強烈企圖心，不過，相較於太陽的兵強馬壯，公鹿卻是在少了頭號大將字母哥的情況下顯得有些底氣不足。

因此NBA官網在公布總決賽MVP熱門候選人的時候，保羅季後賽場均18.1分、3.9籃板、8.7助攻、1.4抄截，雖然攻守數據不是兩隊最佳，但仍憑藉著豐富作戰經驗、超強指揮能力攻佔第一。

生涯首度打季後賽的太陽大當家戴文布克，16場比賽得分全部上雙，2戰得分破40，7場得分超過30分，4場雙十、1場大三元，場均27.0分、6.4籃板、4.8助攻，堪稱是驚艷的一季。

「字母哥」阿提托康波連續兩季獲選例行賽MVP，可惜卻始終少了一枚冠軍戒來證明自己的身價，本季打了15場季後賽，場均28.2分、12.7籃板、5.2助攻，帳面上的數據都優於太陽雙雄保羅與戴文布克，但東區決賽第4戰受傷，至今傷勢如何不得而知，總冠軍系列賽能否出賽都存疑，因此想要奪得MVP恐怕得有奇蹟出現。

除了上述三人外，公鹿米德頓、哈勒戴、太陽選秀狀元艾頓等人也都進入總冠軍賽MVP候選人榜單，或許如同勇士老將依戈達拉當年以黑馬之姿摘下殊榮也是有可能的。