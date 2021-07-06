關島政府對全球旅客祭出度假兼打疫苗的方案，入境免隔離，有得玩又能打疫苗，另許多台灣民眾心動，旅行業者推出的關島機加酒自由行行程大賣，首航班機載著90名旅客於今日上午9時起飛。根據雄獅旅遊統計，首發團有73％客人是青年與中壯年，而選擇莫德納和輝瑞疫苗的人佔72％，與當初設定「高年齡層打嬌生疫苗」的結果大不同，推測是這些人在國內疫苗施打排名較後段，又急於施打才選擇飛一趟關島。

雄獅旅遊推出5天至22天關島機加酒商品，4個出發日的5天4夜機加酒商品，439席已全數完銷；7月22日推出Long Stay的22天機加酒商品，收訂率也超過8成。雄獅指出，後續商品仍在與航空公司洽談中，目前可接受預訂，若10個出發日全部銷售完成，可有1489席機位。

雄獅統計發現今日參加關島機加酒的旅客中，以「20至29歲」及「40至49歲」2族群為最大宗，各佔21.1％。整體而言，49歲以下族群佔近73％，年齡層屬青年及中壯年居多，研判是因為疫苗施打排序較後，對於疫情感憂心，希望能提早施打疫苗，或是因公務需求要經常出國者。

疫苗選擇部分，38％旅客希望施打莫德納疫苗，其次分別為輝瑞疫苗34％及嬌生疫苗23％，另有3％旅客選擇本次不施打疫苗。

雄獅總經理游國珍直言，今日統計與當初規劃產品時預期的客群有很大不同，看來大多數旅客未必會以嬌生疫苗為首選，推測與疫苗品牌信賴度有關，從中也可觀察出長天數旅遊商品需求增加，雄獅接下來將全力銷售long stay 22天機加酒商品。

目前關島的餐廳、商店以及各大景點皆已經陸續開放，針對自由行的旅客，雄獅建議可選擇參加當地旅行社推出的觀光行程，包含前往秘境法伊法伊海灘，體驗浮潛、獨木舟等水上活動，或是來一趟市區及南部觀光導覽，由專業導遊介紹戀人峽、拉提石公園等著名景點。