1.聯電(2303)：6月、Q2營收雙創高，H2攀高峰，股價開高在54.9元，但隨後賣壓增強翻黑。

2.南亞科(2408)：Q2營收創11季高，股價開高在80.7元，但隨即翻黑跌落80關。

3.官田鋼(2017)：列警示股，5月EPS 0.27元，昨外資仍轉買超1183張，激勵股價續漲近5%。

4.凱美(2375)：接單旺+業績優勢，攻勢爆發上走，攻高近半根漲停板。

5.騰輝電子-KY(6672)：車市復甦加持帶動6月營收創高，多方顯神威，站上175元創天價。

6.安普新(6743)：新廠入列下半年暢旺，觸底反彈漲4%。

7.鮮活果汁-KY(1256)：6月營收續創同期新高，H1年增逾8成，一早勁揚8%。

8.台玻(1802)：6月、季報、半年報受期待，價格先行重回39元之上高檔區，拉抬逾半根漲停板。

9.中再保(2851)：外資昨回補，早盤拉出第2根漲停。

10.佳世達(2352)：6月營收寫10年單月新高，早盤漲逾2%、站回季線。

11.宜鼎(5289)：6月、Q2營收攀峰，早盤漲近2%，創波段新高。

12.東森(2614)：宅經濟持續助攻，三大法人連10日買超，早盤帶量攻漲停。

13.柏文(8462)：6月營收年減近1倍，也拍板5.36元股利為疫情留銀彈，微解封可望，早盤上揚逾3.5%。

14.慧洋-KY(2637)：上月營收創高、H1稅前EPS為3.3元，樂觀H2運價向上，股價上漲逾5%。

15.陽明(2609)：8月1日再加收GRI費用，本土法人調高陽明目標價，晨盤高漲近9%，觸及漲停、站穩200元關卡。

16.長榮(2603)：長榮歐洲線下半年營運可期，早盤震盪翻紅強漲近5.5%。

17.鳳凰(5706)：三級警戒解封已在不遠處，人氣捧，股價走揚近3%。

18.虹揚-KY(6573)：終端需求火，二極體火燙燙，晨盤帶量再攻上25.55元漲停。

19.大立光(3008)：6月營收止跌，早盤開高後遭獲利了結，由紅翻黑。

20.台微體(4152)：擬私有化，將併入森投資並下櫃，激勵今跳空漲停，委買張數高掛逾5千張排隊。

21.亞光(3019)：6月營收18.91億元、年增28.96%，早盤放量勁揚3%，登5個月高。

22.光鋐(4956)：6月營收為1.61億元，年增57.99%，晨盤獲買盤點火急拉漲停，跳上季線。

23.悅城(6405)：多頭發動快攻，早盤急衝漲停，站上50元及6年高峰。(編輯整理：李慧蘭)