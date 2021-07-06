車用需求強勁，連接線束廠貿聯-KY(3665)及銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)6月合併營收同步攀高，其中貿聯-KY自結6月合併營收為8651萬元，年成長46.17%，騰輝-KY自結6月合併營收為7.5億元，月增7.84%，連袂創下單月歷史新高，今天早盤股價同步開高。

由於數據中心、電動車、半導體設備、電器出貨動能強勁，化解IC短缺和馬來西亞行動管制令衝擊，貿聯-KY自結6月合併營業收入為8651萬美元，年成長46.17%，再創單月歷史新高，累計前6月合併營收為4億6768萬8000美元，較去年同期成長37.33%。

就各產品來看，6月工業用線束因半導體設備用線出貨仍持續增長，受馬來西亞地區封鎖影響有限；資訊科技產品因數據中心出貨增長，受IC短缺影響，擴充基座及dongle出貨減少；車用線束因電動汽車出貨擴增；電器線束整體出貨亦增加。

展望下半年，貿聯-KY表示，下半年訂單需求還是很不錯，工業半導體設備線束、資料庫中心及電動車是三大成長動能，不過原物料還在漲價，且6月及7月亦須觀察IC缺料狀況，期待三大成長動能可以降低IC缺料衝擊，如果缺料問題不嚴重，下半年業績會比上半年好。

騰輝-KY自結6月合併營收為7.5億元，月增7.84%，年成長122.44%，連續4個月創下單月歷史新高，累計前6月合併營收為37.21億元，年成長50.07%。

騰輝-KY表示，6月營收貢獻主要來自各種特殊材料穩定成長，尤其是散熱鋁基板，受惠於電動車車載充電機(OBC)應用增加、汽車LED頭燈滲透率提升及軍用航天等特殊材料需求持續增加，帶動整體業績連續4個月成長；此外高速高性能筆記型電腦使用的低損耗材料自去年下半年進入量產，目前訂單穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆記型電腦出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能，在產品結構優化策略奏效下，帶動營收量能。

騰輝-KY於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此在電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推升，未來成長足以期待。