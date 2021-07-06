工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)6月營收首度突破10億元，達10.49億元，月增7.15%，年增84.51%；公司營收已連4月創新高，第二季營收同步攀高，達28.85億元，季增48.7%。

受惠5G與網通需求增強，加上傳統工業控制及電競需求回溫，宜鼎6月營收以及第二季營收同步創下新高，隨著DRAM/flash記憶體價格上漲，預期第三季營收可望再挑戰新高。

宜鼎今年回復成長力道，上半年營收48.24億元，年增率達22.17%；上半年營收亦創下歷史同期新高紀錄。

隨著第二季DRAM產品漲幅擴大，第二季宜鼎DRAM以及flash工控產品占比重約各占5成；單季營收創新高，第二季獲利也可望優於第一季。

展望第三季，在整體記憶體價格走勢持續向上，預計宜鼎第三季業績仍有成長的空間。主要是目前需求仍看好，市場價格為續漲的趨勢，也推動工控類產品的價格，有利營運。

宜鼎今年第一季營收19.39億元，回到相對高檔水準，雖年減4.56%，但比去年第四季的15.75億元低點成長約23.1%；毛利率28.41%；屬於母公司業主淨利2.59億元，年減17.78%，每股淨利3.17元，低於去年同期的3.88元，但明顯高於去年第四季的2.16元。