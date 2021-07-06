電子零組件廠—信邦(3023)自結6月合併營收21.8億元及第2季合併營收65.05億元，分別創下單月及單季歷史新高，信邦預估，今年第3季營收可望優於第2季，再創單季歷史新高；日系外資維持信邦「買進」評等及目標價300元。

受惠於各項產品需求暢旺，信邦6月合併營收21.8億元，月增0.53%，年成長18.75%，連續4個月創下單月歷史新高；累計第2季合併營收為65.05億元，較第1季成長8.69%，較去年同期成長21.75%，亦是單季歷史新高；累計上半年合併營收為124.91億元，較去年同期成長26.73%，為歷年同期新高。

就各產品來看，綠能及工業應用等產業6月銷售分別較5月成長13.43%及6.38%，累計上半年較於去年同期，醫療及健康照護產業成長22.42%、汽車產業成長100.58%、綠能及節能產業成長3.6%、工業應用產業成長16.77%、通訊及電子周邊產業成長49.46%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收74.57%；連接器及零組件銷售占25.43%。

在產業別的銷售分布，通訊及電子周邊產業占合併營收27.39%；工業應用產業占26.88%；綠能及節能產業占25.1%；汽車產業占11.06%；醫療及健康照護產業占9.57%。

信邦表示，目前除風電需求較弱，其他產品訂單都很好，預期第3季營收將維持成長趨勢，有機會再創單季歷史新高。

日系外資最新報告指出，我們預估信邦今年第3季將維持成長趨勢，預期單季合併營收可達66億元，隨著電動自行車、物聯網、物流、無人機和心臟導管設備等新產品布局發酵，其訂單能見度在未來2到3年內可望保持穩定；我們認為，今年太陽能、汽車、工業和通信領域的訂單前景不錯，且信邦將可維持今年毛利率較去年成長，維持信邦「買進」評等及目標價300元，不過受到賣壓出籠影響，盤中股價走弱。