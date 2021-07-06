美股休市、日韓股市今早攜手開高。台股今日持續偏多，開高9.89點、為17929.22點，航海王在陽明(2609)解禁後飆出新天價、長榮(2603)順勢刷新天價下，資金占比衝至5成，電子及金融股聯袂揚升，指收一路衝高突破「萬八」大關，攻上18008.37點、上漲近90點，創下歷史新高。台股創高後，高檔賣壓漸漸出籠，漲幅開始收斂，未能站穩萬八大關。

分析師指出，台灣疫情日漸趨緩、疫苗陸續到貨相繼施打，加上預期台股6月營收、法說會亦偏向正面，在技術型態呈多頭排列下，有利台股震盪盤堅繼續挑戰18200點。

盤面上，陽明解禁後多頭強勢表態，股價衝漲停刷新天價，也讓航海王人氣匯聚晨盤資金占比衝至5成5；長榮、萬海漲幅在5~6%不等；電子股資金比重不到3成，權王台積電(2330)多空在平盤處展開攻防；聯發科(2454)今日除息，每股配息新台幣37元，開盤參考價920元，晨盤最高曾至940元，漲幅在2%，穩步邁向填息；光鋐(4956)6月營收歷史高，緊鎖漲停25.45元；矽瑪(3511)飆至漲停鎖在46元；鋼鐵人晨盤暫時休兵，大成鋼(2027)、中鋼(2002)盤中見買單點火，股價維持平盤上方。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，上半年台股在航運、傳產拉抬下，在國際主要市場表現排名第三，僅次於越南與阿根廷。下半年台股第三季的獲利年增率雖然將低於前兩季，但預料仍有雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看，第三季的獲利預估將較第二季成長15%。獲利成長帶動下，加上電子業旺季來臨，若資金回流電子股，對於大盤後市相對樂觀。

張圭慧表示，電子股中仍相對看好半導體表現。半導體供應鏈今年以來始終受水情乾旱所苦，所幸6月降雨豐沛，全台水情警報解除，竹科至年底前應不至於出現缺水問題，半導體供應鏈終於可鬆一口氣。另一方面，今年5G手機銷售雜音頗多，使半導體股價受壓，但iPhone新機拉貨強勁，相關供應鏈6月營收或有望創高。