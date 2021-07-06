受到全球新冠疫情影響，個人電子產品以及資料庫數據機晶片的需求有增無減下，韓國三星電子第2季營業利益可望成長38％。

根據倫敦交易所旗下的Refinitiv SmartEstimate數據統計，韓國這家全球最大的記憶體晶片以及智慧手機製造商，即將公布的最新營業利益，可能高達11.3兆韓元，約100億美元。

三星第2季智慧手機出貨量目前看起來較首季少，但從庫存已清空以及產能滿載來看，全球晶片需求還是很強勁。因此就本業營利來看，三星第2季季增率估達兩成。同時，應可寫下自2018年以來，第2季獲利最佳紀錄。同時，營收也可望同步增加15.4%。

7日，三星將自行公布第2季獲利預估。

產業分析師認為，超乎市場預期的記憶體晶片價格上漲，可望加持三星第2季財報，同時，出貨量應也可增加。

研調單位Trendforce指出，廣泛使用於伺服器、手機與其它電子裝置的DRAM（動態隨機存取記憶體）價格季增27%，而資料儲存相關的NAND（快閃記憶體）產品也上漲8.6%。

業界指出，因美國德州分廠恢復正常，三星晶圓代工以及IC（積體電路）設計邏輯晶片的獲利，預估也可成長。因此，三星晶片事業體的第2季營利，年增率應可上看22%達6.6兆韓元。

至於智慧型手機方面，Shinyoung投資證券認為，三星第2季智慧手機出貨量，將從第一季約7600 萬支減至5900萬左右，因為元月中旬推出的新手機賣得不好所致。

同時，因新冠疫情影響印度買氣不振，部分手機整合處理器晶片供貨吃緊也影響到出貨量。因此，預估手機營利約2.9兆韓元。