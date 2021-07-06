眼見台灣本土疫情嚴峻、醫療量能面臨挑戰，藝人賈永婕主動對親人、各界好友發起募捐活動，購買對抗疫情所需的各種設備，並親自送往全台各大醫院，被封為「抗疫女神」，不料近日卻遭網友惡意曲解，甚至說她是在作秀，對此，知名作家吳淡如昨晚(7/5)看不下去發文，力挺賈永婕：「就讓姐來替你罵人吧！」。

心繫抗疫與醫療前線辛勞，賈永婕向各界親友募捐，購買HFNC、PAPR等治療或預防新型冠狀病毒肺炎的醫療物資，並親力親為送到各大醫院，讓許多醫護及民眾直呼感動，不料卻被酸是在作秀想紅，賈永婕為此多次開直播解釋，自己只是想為台灣防疫盡一份心力，希望能跟大家一起早日回歸正常生活，還表示如果真是作秀，「也是一場美麗的秀吧」，展現超高EQ。

好友吳淡如見賈永婕遭到如此誤解，也發文力挺，表示「富有是一種能力，善良是一種選擇」，不忍賈永婕做好事卻被負面批評，解釋醫療器材一定得簽收，沒想到會被批作秀，「不明究裏，隨意放話，請問問自己做了些什麼？就是躲在暗處裡面磨牙齒嗎？」，吳淡如也感嘆，「什麼都可以搞上政治，把所有的善意都解釋成惡意，這種人讓人很疲憊」。

吳淡如表示，其實每個人都有權利，決定自己要怎麼做或是無作為，「至少沒有像這種酸民一樣，不但沒有幫忙，還在危害社會」，吳淡如直讚賈永婕非常棒，「我明白你是在以善引善，你情商高，就讓姐來替你罵人吧！」，還說自己根本算不上罵人，「我說的是真話」。