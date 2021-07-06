台北市長柯文哲日前批評，疫苗施打順序第7類是國家在製造「特權疫苗」。對此，行政院長蘇貞昌今日視察計程車司機疫苗施打情況前受訪表示，有些人員確實有需要，因應疫苗到貨數量，所以才列出疫苗施打優先類別，沒有特權，都是防疫需要，希望中央地方一起合作，把防疫做到成功。

蘇貞昌表示，疫苗的施打完全是看哪些地方有需要，過去一段時間，雙北確實有些地方有很多需求，所以中央配送疫苗有給雙北加碼，對有需要的人員列出類別，沒有所謂的特權，都是防疫需求，就像今天來看計程車司機施打疫苗，他們確實有需要。

對於近期將陸續有疫苗到貨，蘇貞昌說，疫苗全球搶貨，美日捐贈疫苗及時雨非常感謝，經過努力有好消息接連而來，自己買的疫苗也會陸續進來，很快就會聽到好消息。

蘇貞昌說，目前疫苗覆蓋率達10％，呼籲民眾只要輪到你施打疫苗就趕快去打，疫苗覆蓋率越大，就可以達到集體保護，這段時間感謝地方政府努力為施打疫苗布置場所。

為加快民眾施打疫苗，蘇貞昌說，中央已經宣布開放登記醫院及預約，希望用最科學有效速度，就像去年購買口罩一樣，採用政委唐鳳設計的整套系統，希望這次也能比照辦理，盡快提高疫苗覆蓋率。