湖人球星詹姆斯(LeBron Jame)長時間合作的公關顧問曼戴索(Adam Mendelsohn)最近惹上麻煩，因為他和ESPN女記者瑞秋妮可斯(Rachel Nichols)的一通電話被盜錄者公開。曼戴索在電話中提到，他被大客戶詹姆斯頻繁的政治正確活動搞得心力交瘁，「我累死了，他的MeToo和BLM搞得我精疲力盡。」

這通電話發生於去年NBA總冠軍賽前，妮可斯向曼戴索（兩人都是白人）抱怨她的工作可能會被黑人同事搶走。在妮可斯大吐苦水的時候，曼戴索安慰她說，我也是一樣啊，詹姆斯搞政治正確讓我疲於奔命。妮可斯聽了也笑了。

不排除是曼戴索為了附和妮可斯才這麼說，但理由不重要，這件事被《紐約時報》捅出來，可能危及他和詹姆斯等黑人客戶的合作關係。

曼戴索透過美媒CNBC公開道歉：「基於我與生俱來的特權，我做了一個愚蠢且粗心的評論，為此我深感抱歉。我不該說這種話，甚至不該有這種想法。我的工作是支持這些政治運動，我得明白那些受害者永遠不會為了維權感到疲乏。我必須持續檢查自己的特權，成為一個更好的盟友。」

「檢查自己的特權」是自由派流行多年的字句，意思是身為白人、男性、順性別、受過高等教育、體重未超重、擁有正常家庭這些都是所謂「特權」，即使他們自覺是個普通人，但在某些自由派眼中其實已經是特權階級。至於「盟友」的意思就是自己不屬於那個團體，但願意支持那個團體的理念，例如LGBTQQIAA+裡的A，第一個A是指無性戀，第二個A就是盟友(allies)。