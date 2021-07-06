中央流行疫情中心指揮官陳時中、台北市長柯文哲2日至萬華環南市場視察時，無黨籍立委林昶佐酸柯「講廢話」，反遭市場自治會長林勝東嗆聲。事實上兩人過去交情不錯，是否就此鬧翻，林勝東今（6）日受訪時表示，跟大家都還是好朋友，目前最重要是把市場防疫做好。

林昶佐表達對柯文哲不滿，遭林勝東及攤商反嗆，但隨後民進黨市議員許淑華卻爆料，林勝東曾私下拜託放寬防疫措施，原訂休市7天改為3天；民進黨立委王定宇則指出，若屬實將法辦。對此，林勝東昨晚聲明強調是不實指控。

環南市場自治會長林勝東（左）日前嗆立委林昶佐（右）「騙肖ㄟ、作秀」一戰成名。（本報資料照片）

環南市場今日復市，台北市副市長黃珊珊及前進指揮所指揮官王必勝上午前往視察，林勝東也到現場隨行。他受訪時被問到跟林昶佐目前關係如何？他表示，都是好朋友，跟許淑華友誼也不變，並強調，現在把市場防疫做好，人員及場地都乾淨，希望民眾可以給環南打氣，讓攤商有飯吃。

面對記者追問，是否和林昶佐有聯繫，林勝東僅回應，「有機會，還沒跟他聯絡，謝謝」。

此外，林勝東5日接受《中國時報》記者訪問時，情緒平靜、相當緩和，他表示，林昶佐跟他還是好朋友，知錯能改、善莫大焉，有人時總會犯錯，但孰能無過？若林昶佐對中正、萬華區還是繼續爭取建設、繼續努力做事的話，「我還是會支持他！」