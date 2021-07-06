受到熱低壓與太平洋高壓影響，全台炎熱與天候不穩定，整體氣溫偏高，連帶用電量預估再創新高，6日預估最高用電量3780.0萬瓩，是近期預估用電新高。

氣象局預估，6日兩天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東南部及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，天氣晴朗炎熱，6日中午前後宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請多注意。

台電預估，6日預估最高用電3780.0萬瓩，尖峰使用率91%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4150.5萬瓩，預估尖峰備轉容量370.5 萬瓩，備轉容量率為9.80%，讓供電燈號亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈，打破過去正常的綠燈。

回顧本周供電狀況，5日全天各地氣候炎熱，尖峰用電出現在下午4時11分，用電量最高達到3739.6萬瓩，創下歷年7月單日用電排名第7名，備轉容量226.8萬瓩，備轉容量率約6.07%，供電亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈。

台電表示，5日備轉容量率下降，是因為機組故障，台電高雄大林電廠5號機故故障，另外仍在測試運轉的民間IPP電廠嘉惠2號都下線檢修，因此讓供電能力大減，合計減少約100萬瓩的裝置容量。