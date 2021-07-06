據中移物聯網公司官方微信公眾號「中移芯片OneChip」披露，其全資子公司芯昇科技於7月正式獨立運營，該公司將以促進國家集成電路（積體電路）產業振興為目標，進軍物聯網晶片製造業。而中國移動100％持股中移物聯網。

芯昇科技總經理肖青稱，芯昇科技致力於成為「最具創新力的物聯網晶片及應用領航者」，將在市場經營、產業化、專利技術、人才培養方面做出新規模；通過成立聯合實驗室、申請國家重大專項、對外資本合作、引進高端人才、成立海外研發中心、登陸科創板謀劃新佈局。

中移動物聯網公司副總經理劉春陽亦表示，在科改以及晶片「卡脖子」的背景下，希望芯昇科技未來在晶片領域可以做出新的規模、鍛造新的能力、開創新的機制、文化，進行新的佈局。

當今全球科技戰愈演愈烈，中國國家主席習近平5月末曾表示，必須保持強烈的憂患意識，科技攻關要奔著最緊急、最緊迫的問題去，在石油天然氣、基礎原材料、高端晶片等關鍵核心技術上全力攻堅，並加快突破一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域關鍵核心技術。