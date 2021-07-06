國內疫情升溫，由身為防護第一線醫師組成的台灣長照醫學會，日前特別捐贈醫療級的防護衣及防護面罩一批，給內政部轉交移民署國境事務大隊，提供同為防護第一線的國境人員，更安全的作業環境。

防護第一線醫師組成的台灣長照醫學會，捐贈醫療級的防護衣及防護面罩一批，給移民署國境事務大隊，提供同為防護第一線的國境人員，更安全的作業環境。(移民署提供)

內政部表示，相當感謝台灣長照醫學會的捐贈，在疫情升溫當下，醫事人員是第一線最辛苦也是最重要的一群，但他們在百忙之餘，不忘公益，慷慨捐贈防疫物資，讓同為第一線國境人員有更周延的保護，無後顧之憂齊心抗疫，共同守護國人安全。

防護第一線醫師組成的台灣長照醫學會，捐贈醫療級的防護衣及防護面罩一批，給移民署國境事務大隊，提供同為防護第一線的國境人員，更安全的作業環境。(移民署提供)

代表捐贈的台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，這次防疫工作是跨領的大工程，除了核心醫療需要參與外，也需要諸多其他領域的專業一起來合作，如公衛界、運輸界、媒體界(負責公衛的推播)及同樣是第一線的邊境管制人員，都秉持同島一志，緊密結合與配搭，才能順利完成各項救援工作。

劉伯恩理事長也特別感謝企業家帝篁國際公益平台吳珅篁董事長及嘉合置業，提供重要的防疫物資，一起攜手為守護台灣人民的健康來努力。希望藉著大家的攜手努力，讓台灣人民很快地恢復正常的生活。