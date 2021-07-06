Nike因為北美地區業績倍增，最新季度的營收創下近50年來最佳表現，並驅動獲利由虧轉盈。Adidas、Under Armour受惠北美、中國買氣暴衝，第1季營收分別成長20%、35%，前者淨利潤飆升20.5倍、後者虧轉盈。運動品牌服飾銷售業績利好，台股紡織相關概念股儒鴻(1476)、聚陽(1477)、東隆興(4401)等可望受惠。

東隆興主要以尼龍66、環保紗等高值化紡纖原料為主，今年營運看升；在客戶回補庫存及疫後消費回溫，市場預期，東隆興今年營運可望「逐季成長」。東隆興目前訂單能見度可達Q3，法人認為，東隆興今年整體營運可朝正向來走，預期全年營運逐季成長的目標可達成。早盤東隆興股價大漲逾6.5個百分點。

聚陽6月營收為22.15億元，月增逾4成，年增2.8%。聚陽指出，6月塞港問題比5月更加嚴峻，因此約有25%貨物遞延，預計要等到7、8月才可能出貨，也讓6月營收略遜於預期。隨著海運步入第3季傳統旺季，艙位吃緊、塞港問題恐怕更加難解，聚陽目前只能在港口附近承租倉儲，將貨物暫時存放在該地，排隊等待上船。在歐美疫情趨緩，各大客戶拉貨動能強勁，公司已經開始洽談明年首季訂單，看好明年首季延續成長力道。