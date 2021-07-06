工紙大廠榮成(1909)受惠兩岸需求暢旺，稼動率接近滿載且成本轉嫁順利，2021年6月及第二季稅前獲利同步「雙升」、齊創近3年高點，使上半年稅前獲利跳增10倍達16.84億元、稅前每股盈餘（EPS）1.32元，已提前超越2018～2020年全年、創近4年高點。

榮成股價於5月中下探19.35元後震盪向上，受績優題材激勵，今（6）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.19％至31.7元，創2018年6月中以來逾3年高點。隨後獲利了結賣壓出籠致使漲勢收斂，截至10點20分維持逾2.5％漲幅。

榮成公布6月自結合併營收49.24億元，月減5.52％、年增達39.36％，創同期新高、歷史第5高，營益率雙升至10.94％、創近44月高點。歸屬母公司稅前獲利5.72億元，月增達82.55％、年增達6.41倍，稅前每股盈餘0.45元，雙創近3年高點。

合計榮成第二季自結合併營收139.5億元，季增達25.08％、年增達44.17％，創同期新高、歷史第3高，營益率略降至8.92％，仍創近5年同期高點。歸屬母公司稅前獲利10.45億元，季增達59.17％、較去年同期大幅轉盈，稅前每股盈餘0.82元，亦雙創近3年高點。

累計榮成上半年自結合併營收251.03億元、年增達50.95％，改寫同期次高，營益率自2.83％跳升至9.09％，創近4年同期高點。歸屬母公司稅前獲利16.84億元、年增達10.16倍，稅前每股盈餘1.32元，已超越2018～2020年全年獲利、創近4年高點。

榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，營運自去年下半年起明顯好轉。今年以來台灣持續供不應求，稼動率接近滿載，中國大陸亦受惠需求轉強帶動工紙報價調漲，噸利差逐月擴大，成本轉嫁順利使營運淡季不淡，營收表現符合預期、營益率則優於預期。

展望後市，投顧法人認為受惠中國大陸禁廢令落實，使榮成具備與陸廠公平競爭條件，消弭過往美國廢紙配額短缺頹勢，帶動營運動能回溫。隨著下半年步入傳統旺季，噸利差有望持穩，加計彰化二林廠新增20萬噸紙機產能開出，有望使營益率維持高檔水準。

考量第二季象徵本業獲利的營益率優於預期，下半年旺季亦可望維持高檔水準，投顧法人調升榮成今年每股盈餘預期，預估可突破2.3元、創近4年高點，維持「買進」評等、目標價34元。