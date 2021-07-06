有鑑於國內疫情趨緩，各界看好7月12日全國三級警戒解封。新光醫院副院長洪子仁表示，現階段已達解封3大指標，7月12日解封是勢在必行，不論是降至2.8、2.5級或解封，都要針對社區持續做監測，才能找到其中的感染源。

洪子仁昨（5）日於《有話好說》節目中分析，國內疫情已獲得控制，以他服務的新光醫院為例，院內專責病房收治的數量，這2天已達疫情以來最低點，顯然已接近疫情收尾階段。

洪子仁說，一個流行病產生，不要期待病例數一下就從4、500，降至100以內，是需要時間控制。現在疫情趨勢已經很明顯，他提出3個解封關鍵指標，包括連續11天都在100例以下，7天平均值下降至50、康復人數也有8成，換句話說100名病患，有80%的人康復出院，重返社區過正常的生活；另外，昨日新增的28例本土當中，有13例是居隔中的病人被發現確診，從這些數據可見疫情趨勢已到收尾階段。

洪子仁表示，外縣市的確診數也是解封關鍵之一，高峰期間曾逾10個縣市爆發確診，現在已收斂至5個縣市，甚至最少時僅有3個，因此所有的指標都看得出來，7月12日解封是「勢在必行」。

洪子仁強調，防疫與生活必須要有平衡點，目前的時間點已看到解封的指標，7月12日不論降級至2.8、2.5級或解封，「我們仍不能放鬆」，所有的指引進行都要完善，並持續做社區監測，才能從中找到熱點及可能感染源。

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