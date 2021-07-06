日本先前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，這批疫苗已於6月4日抵台。

日本外務大臣茂木敏充今（6）日宣布，將在8日追加提供台灣113萬劑AZ疫苗。

路透社報導，日本外務大臣茂木敏充今日在例行記者會上表示，日本將會再捐贈台灣113萬劑AZ疫苗，這批疫苗將於8日配送。

日本先前已經無償捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，這批疫苗已於6月4日運抵台灣，總計日本至今提供台灣237萬劑AZ疫苗。

目前台灣自行採購的疫苗劑量總計達2981萬劑，包括向阿斯特捷利康採購1000萬劑AZ疫苗、莫德納採購505萬劑疫苗、透過COVAX採購476萬劑疫苗、及1000萬劑國產疫苗，當中已到貨約152萬劑，分別為自行採購的11.7萬劑AZ、COVAX平台分配的60.96萬劑AZ、以及80萬劑莫德納疫苗。

另外日本捐贈237萬劑AZ疫苗、美國捐贈250萬劑莫德納疫苗、立陶宛捐贈2萬劑AZ，總計外國贈台489萬劑疫苗，目前已到貨374萬劑。