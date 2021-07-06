大陸《環球時報》6日報導，中國國家主席習近平5日晚在北京與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾視訊峰會。這是3個月內，中法德領導人第二次視訊峰會。中國學者專家表示，這次峰會尋求的是中歐合作的最大公約數，美國作梗阻止不了中歐合作。

中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，正如習近平所說，中歐全面戰略夥伴關係匯集了彼此之間最大公約數。這次峰會尋求的就是合作的最大公約數，且要把合作的增量做出來。這個增量，不僅體現在雙邊，而且體現在三方合作、多邊合作以及在全球治理的合作上。

路透報導引述梅克爾辦公室聲明說，三國領導人就歐盟與中國關係交換意見，並討論了國際貿易、應對氣候變化和保護生物多樣性等問題。此外，對話還圍繞在抗擊新冠肺炎疫情、全球疫苗供應以及在國際和地區問題上的合作展開。接近馬克洪的消息人士說，三國領導人呼籲參與伊朗核談判的各方抓住機會達成協議。

報導稱，中法德領導人上一次視訊峰會是在4月16日，當時三國領導人就合作應對氣候變化、中歐關係、抗疫合作以及重大國際和地區問題深入交換意見。

崔洪建指出，不畏浮雲遮望眼，中歐關係上半年有浮雲、迷霧，一些負面因素不斷出現。展望下半年的時候就要撥雲見日。中法德領導人談了合作，談了多邊主義等，其實是按照中歐下半年的重要議程展開的，這些議程包括領導人會晤、對話、廿國集團峰會等。現在領導人進行視訊峰會，就是希望把下半年合作的方向定下來。

俄羅斯塔斯社5日報導，在中法德領導人視訊峰會後，愛麗舍宮很快發布消息說，法國支持在互惠基礎上，在歐洲和中國居民接種新冠疫苗取得進展情況下，盡早恢復中國航班。

大陸外交學院國際關係研究所教授李海東說，美國雖然是歐洲處理對華關係中的重要因素，但指望歐洲給美國在對華戰役中當「馬前卒」，很明顯，歐洲人知道其中的利害輕重。

李海東稱，中法德領導人視頻峰會傳遞的信號非常清楚，即中歐有著非常廣闊的利益共識及合作議題，不可能也很難因美國從中作梗而使得中歐，尤其是中法德的協調合作停滯受阻。中國與歐洲國家之間的合作，紮根於厚實的利益共同基礎，所以有百利而無一弊。