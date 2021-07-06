女星何如芸積極經營社群媒體，在防疫期間仍不忘在網上分享近況，何如芸昨（5日）就曬出自拍美照，開心透露自己的皮膚吹彈可破，不過更養眼的是，穿著低胸T恤入鏡的何如芸，大方秀傲人雙峰和白嫩事業線，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

何如芸昨發文透露：「我真的覺得在家孵久了，皮膚吹彈可破，因為睡太飽了...」，她開心說：「可見睡眠對女人來說有多重要」，不過她也透露自己胖了，何如芸自嘲：「我的體重體態已經校正回歸到一個不知道這是怎麼發生的境界」。

何如芸開心透露皮膚變好、吹彈可破，不過網全把焦點放在她的美胸上。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

照片中，何如芸的肌膚白嫩、氣色紅潤，臉上零皺紋，52歲顏值超凍齡，俏麗模樣不科學，更養眼的是，低胸T恤入鏡的何如芸，胸前深V設計讓她傲人美胸和深邃事業線呼之欲出，何如芸辣秀完美胸型，性感指數爆表。

網友看了何如芸辣照，紛紛驚呼：「是豐滿，不是胖」、「我欣賞您的臉蛋後，眼睛馬上往下欣賞了」、「不相信，你是紙片人ㄟ」，還釣出何如芸回應：「我真的胖的不想動了，真的！」粉絲敲碗何如芸開直播，還讓何如芸求饒說：「 等我瘦一點」。

照片中還有一個亮點，那就是左下角入鏡的史努比玩偶，其實，史努比玩偶是大兒子留給媽媽的，獨自窩在家的何如芸，不時都抱著玩偶相伴，為人母的何如芸思念遠在新加坡讀書的孩子，格外讓人心疼。