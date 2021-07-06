航運股近來走勢強勁，有網友因此拿到政府開辦的紓困貸款10萬元後，閃過梭哈的念頭，想拿來「閉著眼睛買航運股」，並上網詢問各路大神「放到年底能賺多少？」想不到此文一出，隨即遭眾人抨擊，不少人都認為原PO此舉根本濫用紓困貸款，直言「不是給你拿來賭博的」，但也有人認為怎麼用是個人自由，只是這時候投入航運股簡直不怕死，等著當任宰割、拿來包水餃的「韭菜」了。

根據昨（5）日臉書社團「爆廢公社二館」該文指出，原PO因為日前股市出現許多乘風破浪的「航海王」，感覺航運股很有看頭，值得投資，因此10萬紓困貸款一到手，忍不住上網詢問「如果閉著眼睛買航運股，放到年底能賺多少？」

航運股近來走勢強勁，有網友因此想拿紓困貸款10萬「閉著眼睛買航運股」，引發網友熱議。（圖／臉書_爆廢公社二館）

但原PO這番話，讓很多手頭緊也無法申請紓困的民眾聽了很不是滋味，紛紛疾呼「紓困的本意不是這樣，多拿的遲早會還」、「紓困不是給你拿去賭博的」，不過原PO似乎早有被罵的心理準備，於是進一步解釋，他問得半開玩笑半認真，雖然被圍剿，但撿到幾個有用情報也挺值得的。

另外，當然也有人認真回覆原PO問題，直言現在買航運股已經晚了，因此努力勸退，表示「內行的都知道今天要趕快下船了」、「航運大行情已經完結了，剩下小波段了」、「不要衝動，會賺到一株韮菜」、「10萬？你1張都買不起」、「現在還在想航股，少年股神？」