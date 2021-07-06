北市挨轟PCR篩檢安排太慢 柯文哲曝原因：武器不同戰術跟著改變

台北市目前傳出多起群聚感染的案件，儼然成為台灣目前疫情最嚴重的地區，外界開始出現台北市在疫調方面出現問題，指揮官陳時中也在記者會上指出「確實資料不多」，引發北市發言人陳智菡回嗆陳時中「內行人不要說外行話」，雙方引爆口水戰；對此，有網友指出，實際上陳時中根本不敢說北市在防疫上有任何錯誤，「因為柯文哲根本就是完全照中央給的課本來做」。

該網友在PTT論壇上發文指出，近來側翼網軍紛紛把柯文哲在台北市的防疫批為「錯誤匡列」、「毫無疫調」，但實際上，陳時中根本就不敢說柯文哲的做法是錯的，因為柯文哲的匡列方式完全就是按照衛福部疾管署的指引。

衛福部疾管署防疫相關指引。(圖翻攝自PTT)

衛福部疾管署防疫相關指引。(圖翻攝自PTT)

該網友指出，根據衛福部疾管署的指引，應匡列「自個案發病前 3 日起至隔離前，在無適當防護下，曾於 24 小時內累計大於 15 分鐘面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。」但卻有一堆不知所以的人狂罵柯文哲不公布足跡，可是根據指揮中心公布的個案發布原則指出，「被匡列人應與確診者在同場所停留15分鐘以上」，許多外界質疑的疫調問題，都是因為這點所引起的爭議。

該網友表示，民進黨目前打柯的戰略就是，由陳時中扮白臉，不說柯文哲照中央指引做事是錯的。但是網軍側翼拼命散佈柯文哲這樣做是錯的，但是明明柯的作法就是中央指引。甚至還有網軍在網路上散布「阿中部長寬厚，不指責柯亂搞」的說法，但殊不知柯文哲的作法就是你陳時中公布的指引，陳時中當然不會打臉自己！這種雙路並進的兩面抹黑手法就是民進黨鬥爭的標準模式，該網友指出，這些資訊都是來自中央政府的公文，但很多無知的人民卻傻傻地被側翼網軍名嘴帶風向！