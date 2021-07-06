「華爾街日報」報導，大陸國家網信辦早於數周前，建議網約車公司滴滴出行推遲美國招股上市計劃。
報導引述消息人士稱，暫時不確定滴滴出行有沒有就網信辦的建議作出評估，但集團最終決定如期在美國上市。滴滴首次公開招股（IPO）集資44億美元，股份上周在美國掛牌。
網信辦4日公布，即時暫停滴滴出行應用程式下載，要求公司就涉及非法收集用戶數據進行整改。滴滴5日表示，上市前不知悉網信辦的政策行動。
根據報導，網信辦關注滴滴用戶資料流入外國政府的可能性。
「華爾街日報」報導，大陸國家網信辦早於數周前，建議網約車公司滴滴出行推遲美國招股上市計劃。
報導引述消息人士稱，暫時不確定滴滴出行有沒有就網信辦的建議作出評估，但集團最終決定如期在美國上市。滴滴首次公開招股（IPO）集資44億美元，股份上周在美國掛牌。
網信辦4日公布，即時暫停滴滴出行應用程式下載，要求公司就涉及非法收集用戶數據進行整改。滴滴5日表示，上市前不知悉網信辦的政策行動。
根據報導，網信辦關注滴滴用戶資料流入外國政府的可能性。
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