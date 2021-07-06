全國民眾熱切期待政委唐鳳再次出手的全國新冠肺炎疫苗施打預約系統，今(6日起正式在台灣的金門、馬祖、澎湖離島試行。今日早上的中央流行疫情中心記者會中，唐鳳特地出席且詳細說明疫苗預約施打系統的四階段流程，事關自身權益，一定要搞清楚！

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在會中指出，疫苗預約系統主要是依疫苗到貨情況來決定是否開放，待各縣市政府開放到第九類、第十類施打對象時，便會開放。系統預計按照每週施打同一品牌疫苗的規劃來進行，舉例說明一週施打莫德納、下一週施打AZ疫苗等。

政委唐鳳說明疫苗預約施打系統的流程。（摘自YouTube）

政委唐鳳說明疫苗預約施打系統的流程（2）。（摘自YouTube）

政委唐鳳說明疫苗預約施打系統的流程（3）。（摘自YouTube）

政委唐鳳說明疫苗預約施打系統的流程（4）。（摘自YouTube）

政委唐鳳說明疫苗預約施打系統的流程(5)。（摘自YouTube）

政委唐鳳說明疫苗預約施打系統的流程(6)。（摘自YouTube）

關於疫苗施打意願登記與預約系統，唐鳳說明具體流程分為四階段：（1）意願登記；（2）有預約登記資格者，1922會傳送簡訊通知；（3）預約登記可施打時段與地點；（4）實際接種疫苗。唐鳳說明，根據與各地縣市政府會議協調的結果，普遍認為64歲（含）以下是較適合使用此系統的區段，而推行此系統就是為了使用線上、中央造冊的方式來取代縣市政府紙本造冊的作業。根據目前評估，各縣市在開放到第九類、第十類施打順序時，就會開放使用。

【第一階段：意願登記】

唐鳳說明，疫苗預約系統開放預約的人數，主要是依照疫苗到貨量來決定。依照疫苗倒貨量，也能讓縣市政府評估應該準備哪些層級的疫苗施打量能。目前，開放到第九類（18-64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者）、第十類（50-64歲成人）疫苗施打順序的接種對象為此系統的優先使用者。罕見疾病或是重大傷病會依照持有有效卡來作為身份判斷，而高風險疾病者則以健保卡當中的主診斷碼帶出，當前名單都已經運算出來。

民眾可在 1922.gov.tw 網站進行意願登記。需要使用健保卡卡上的「健保卡卡號」加上「身分證號碼或居留證號」的雙號認證方式進行登入。系統需請民眾填入手機號碼（以可以聯絡到為主，不一定要登記在本人名下）、想要施打的行政區（排除在籍或是不在籍的因素），以及偏好施打的疫苗廠牌（以食藥署開出EUA（緊急授權使用）的疫苗為主，目前有兩種，未來預計會視情況增加）。電話號碼、偏好疫苗品牌以及行政區皆可在有需要時進行編輯修改。

【第二階段：1922會以簡訊方式通知符合預約資格的民眾】

疫苗預約系統預計每週三下午五點收單統計（網站不限制時間持續開放意願統計）一週意願登記的數量，透過預期在下週可使用的疫苗量進行計算，接下來開放七天預約時施打期間（第三階段）。唐鳳說明，因為疫苗封緘檢驗需七天，也能讓各地縣市政府預估下週需預備的施打站量能。

此系統將依照下週預估可使用的疫苗數量，為有進行意願登記、符合開放施打類別的民眾，按照依照年齡區段（以年齡長者為優先）來判定是否有施打資格。將不因為意願登記時間的先後而有別。

【第三階段：預約選擇接種地點、接種時段】

按照疫苗量計算後，獲得疫苗接種資格者，將會收到1922發出的簡訊通知。收到者，可在 1922.gov.tw 網站、健保快易通app進行線上預約，選擇施打地點與可前往施打的時段。若不便線上預約，前往先前有合作口罩實名制的所有合作超商、藥局、衛生所，實際插健保卡讀卡也可預約選擇施打地點與時段（預約下一週週四到週三時段）。若在實體地點進行預約，系統會以當地地點為主，計算開車時間越短的施打位置並優先顯示；若操作上需要協助，藥師、衛生所人員都可協助。

若是預約後要修改預約地點與時段，實體地點目前無法提供修改；一律需要前往1922.gov.tw 網站、健保快易通app才可進行修改。預約期間皆可以更改或是取消。

【第四階段：接種疫苗】

政委唐鳳說明，預約接種疫苗的時段預計精準到一小時為區間，略為遲到還是可施打。但若是當天都無法到，則得到下一週才可以預約下下一週的施打，預計會損失兩週時間，因此提醒民眾慎重選擇預約時段。至於因為失約而導致的疫苗殘劑，縣市政府按照指引來決定如何運用。

因為金門、澎湖、馬祖都已經開放到第九類、第十類施打順序，因此今日7/6 10:00至7/7 17:00開放試行，凡是戶籍或是居住地在金馬澎且為第九類、第十類接種對象者，都可前往進行意願登記。而預計7/8 10:00-7/9 17:00則開放預約時段與預約地點登記。