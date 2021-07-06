台灣進入三級警戒後禁止內用，夜巿也因生意冷清自主停業，台中大甲知名粉腸攤只能改到自家門前擺攤，生意慘跌到只剩一成，讓當阿公的老闆感嘆快撐不下去，「一家老小15人就靠這個攤子過活啊！」

《東森新聞》報導，傳承60多年的大甲特產粉腸，特製蒜蓉醬汁配香腸的獨特口味，傳承60多年歷史，是大甲知名夜市美食，但受疫情影響夜市關閉後，只能夠在自家門口擺攤，排隊人潮也不復見，只剩老客戶。

康老闆表示，自己已經當阿公了，養活全家老小兒女孫子，一家15口全靠這攤子過活，現在生意慘跌9成，只靠熟客光顧已經快撐不下去，不做又不行，家裡10幾個人要吃飯，日子很難過。

台北市已在6月29日宣布夜市「微解封」，允許4分之1攤位開業，但只提供外帶，指揮中心也表示，三級警戒時間，禁止邊走邊吃，僅能提供外帶或是外送，沒有禁止整個夜市關掉，呼籲三級警戒期間市場、夜市要減少出入口，確實執行實聯制措施，身分證尾數的管制，市場要有人流總數管控，每2.25平方公尺只能有一個人，入場後也要維持1.5公尺社交距離，按規定做好是可以開放的。