新北美國學校（AAIA）成立於2016年，創校至今已有3屆畢業生，今年畢業生成績再創佳績，高達約86％錄取全球及全美前50大名校。（學校提供）

新北美國學校（AAIA）成立於2016年，創校至今已有3屆畢業生，今年畢業生成績再創佳績，高達約86％錄取全球及全美前50大名校。（學校提供）

新北美國學校（AAIA）成立於2016年，創校至今已有3屆畢業生，今年畢業生成績再創佳績，高達約86％錄取全球及全美前50大名校。（學校提供）

新北美國學校（AAIA）成立於2016年，創校至今已有3屆畢業生，今年畢業生成績再創佳績，高達約86％錄取全球及全美前50大名校。（學校提供）

新北美國學校（AAIA）成立於2016年，創校至今已有3屆畢業生，今年畢業生成績再創佳績，高達約86％錄取全球及全美前50大名校，畢業生進入美國史丹佛大學、美國加州大學柏克萊分校等世界一流大學就讀，成績斐然。

新北美國學校表示，該校成立於2016年，聘請經驗豐富的優良合格教師，提供1比7師生比的教學環境，且教育理念、教學品質、課程規畫及教師的專業能力，均符合美國西部院校評鑑協會（WASC）認證機構評鑑標準。

值得一提，於2021年度獲WASC評鑑為期6年的最高級認證，代表全世界高等教育學府對該校課綱的認可。

新北美國學校表示，今年畢業生除了約86％以上錄取全球及美國前50大名校外，其中藝術領域類的升學錄取榜單更是亮眼，包括柏克理音樂學院、帕森、羅德島設計學院及瑞格林藝術與設計學院等。

新北美國學校董事長梁顥曦表示，新北美國學校AAIA創校5年來，在董事會、家長會及師生們努力辛勤耕耘之下，不遺餘力，終於開花結果，培育出許多準世界級傑出人士，未來AAIA 會更認真培植更多的優秀人才，成為出類拔萃的國際菁英。