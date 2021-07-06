史賓納索拉 對比利時比賽時受傷需要休息6個月 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-4強】[西班牙@義大利(中立場地)][07/07(三)03:00][編號515]

義大利表現穩定氣勢磅礡，西班牙幸運眷顧驚險晉級。本場準決賽的賽事必定緊張刺激，實力與運氣的對決。

[4]史賓納索拉 Leonardo Spinazzola 從分組賽開始表現得十分出色，在對上比利時的半準決賽當中受傷對義大利來說是一個很大的打擊，雖然在替補名單當中要找出一位穩健的左後衛是有數個選擇，但在邊路進攻的威脅必定會大幅下降。而另一個做法是以原來的中場球員去替補左後衛的位國，[20]貝納德斯奇 Federico Bernardeschi 在本賽季的義甲當也曾於 尤雲圖斯 負責這角色。

貝納德斯奇 本場可能會臨危受命出任左邊衛（圖片來源︰達志影像）

由於義大利隊中選了不少進攻能力很強的球員，所以西班牙必須盡量提高控球佔比以讓義軍的前鋒壓退至半場線附近。但義大利是本屆國盃到目前為止西班牙所遇到的最強對手，要壓制他們需要附出的體力絕對不少。如果西班牙控不了自己的比賽節奏，這會讓義大利的進攻速度加速變成互相搶攻的比賽。

[5]布斯克茲 Sergio Busquets 復出之後對西班牙中場的穩定性大大提高，他控制著防守與進攻的交接，確保前中後三線的協調。另外[18]約爾迪·阿爾巴 Jordi Alba 如上陣將會提升邊路的攻擊力，不過他回防的速度較慢會有機會漏出空位，這時 布斯克茲 補位的責任就來的十分重要。

義大利到目前為止演出穩定，4強的位置也是實力的表現，要打進決賽信心十足。西班牙雖然表現還沒到他們的應有水準，但運氣可加令他們走到準決賽，不過幸福之神會不會繼續站在他們的那邊? 預計義大利會於2球之內擊敗西班牙。[西班牙勝/1:0/2:0]