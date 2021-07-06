關島政府對全球旅客祭出度假兼打疫苗的方案，首航班機載著90名旅客於今上午9時起飛，對於出國民眾可以回國施打第2劑，中央流行疫情指揮中心今表示，目前有開放在國外打第一劑，然後依照時間，有開放國內依照時間施打第2劑。

此外，行政院政務委員唐鳳今說明疫苗預約系統強調，開放第九類和第十類民眾預約，系統可自己選擇目前食藥署通過EUA的疫苗品牌，要施打第二劑的民眾，只要符合規定族群就可預約；但如果要混打疫苗，同樣可以登記意願，只是要看指揮中心是否開放混打。

指揮中心發言人莊人祥則表示，第九類有納入高風險慢性病病人，包括肥胖症、心血管疾病等，要過去一年有在醫院主診斷確定有病史，才可以預約。若是第一類到第八類之前沒有預約施打疫苗，只要同時具有第九類資格，就可以預約登記，疾管署只有排除打完兩劑的人無法預約。

被問到登記意願是否大於每一批疫苗量；唐鳳說，當然會，會使用登記意願，就是希望每一批疫苗來之後，可以訂定年齡範圍，現在很多縣市都是按照疫苗分配量訂定年齡範圍，可能會造成跨縣市區域移動，但這系統就是希望可以防止這樣情況。

至於台北市長柯文哲日前表示，不贊成疫苗施打順序「第七類」，並稱為「特權疫苗」。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，縣市政府對於地方上施打第七類族群有些建議，絕大多數部會對於族群有妥善的規劃。

他說，第七類是維持國家安全重要關鍵設施、民生所需的類別，也都是分散在各縣市的民眾，都屬於各縣市自己縣市首長轄區內的市民，他們的施打也等於幫自己縣市提高接種率。

他強調，今天會中沒有提到特權疫苗的部分，大家關心執行面的細節。