日本外務大臣茂木敏充今(6)日宣布，將在8日追加提供113萬劑AZ疫苗給台灣，對此，行政院長蘇貞昌表示，一個多月來，日本總計提供237萬劑疫苗，實在大感謝！

對於日本今宣布再度贈台疫苗，蘇貞昌隨即在臉書發文表示，繼6月4日提供台灣124萬劑AZ疫苗後，稍早日本外務大臣茂木敏充也宣佈將再次提供台灣113萬劑疫苗。一個多月來，日本總計提供237萬劑疫苗，實在大感謝！

蘇貞昌直言，「真朋友總是在彼此最需要時候伸出援手，長久以來，台日始終如此關照彼此。我要再次感謝日本的慷慨，也預祝日本東京奧運一切順利」！

大批網友也在其po文底下留言表示，「感謝日本好朋友，台日友情堅定」、「感謝日本，也希望日本熱海的民眾都平安」、「日本太猛了，大感謝」、「很感動這份情誼！這是良好的國際互動！期待台灣日本之間能有更多讓愛不斷循環的互動」、「感謝日本的溫暖贊助，也要在此祝褔日本人民都平安，天災平息」，另有網友呼籲政府，「希望快點大量開放給青壯年施打」！

此外，綠委林楚茵留言表示，「謝謝日本傾囊相助，祝福日本靜岡縣一切平安」，綠委江永昌則留言感謝日本，「展現真朋友之間的珍貴情誼」，綠委周春米留言稱，「謝謝日本當慷慨贈送，在彼此遇到危機時都能互相援助，日本是台灣的民主盟友，謝謝日本，也謝謝外交人員的努力」。