根據美國腎臟登錄系統(USRDS)2020年發布的年報指出，台灣末期腎臟病的盛行率及洗腎率皆全球之冠，而其中約有五成是因為糖尿病腎病變所致。醫師提醒，糖尿病雖然屬於慢性病，但若長期放任血糖波動，當心糖尿病併發症來的又凶又狠，重創腎功能！

知名家醫科診所游淨惠醫師表示，血糖控制與腎功能息息相關，若患者血糖控制不佳，腎臟在被迫長期處理高血糖血液時，將造成腎臟內負責過濾血液、排除毒素的腎絲球出現病變，逐漸喪失正常功能，加上糖尿病患者經常合併高血壓、高血脂等同樣會傷害腎臟的共病，恐加速腎臟功能衰退。

因此，建議糖尿病患者應及早將血糖控制在正常範圍，維持每3至6個月安排腎功能檢查，特別是尿液中偵測到微量白蛋白的患者更要提高警覺，務必儘速與主治醫師討論對策，積極治療血糖以減緩腎功能下降速度，避免腎功能的破壞。

●胰島素為糖尿病「治腎」關鍵 醫盼糖友破除迷思

部分患者誤以為胰島素與洗腎有關，其實抗拒治療才是造成洗腎的元兇！游淨惠醫師解釋，部分患者常以沒有症狀為由而輕忽治療，結果送醫時往往已出現腎病變等相關併發症，由於口服降血糖藥物需要經過肝腎代謝，腎病變末期患者只能依靠不會造成腎臟負擔的胰島素來控制血糖，不過這群患者的腎功能衰退嚴重，還是得藉由洗腎維持身體正常運作。因此，對於血糖控制不佳的患者來說，及早使用胰島素反而又助於加強血糖控制，遠離洗腎的結局。

此外，對於服用口服藥後血糖仍未改善的患者，會先審視其飲食與用藥的狀況，必要時也建議以胰島素積極介入。

今年(2021)恰逢胰島素發明100周年，游淨惠醫師進一步說明，胰島素自發明以來不斷改良至接近人體的成分，根據不同類型可分為長效胰島素與速效胰島素，過往糖尿病患有時一天需要注射高達4次不同類型胰島素，以分別穩定飯前血糖與飯後血糖，現階段已有複方劑型的胰島素，一天一次即可同時調控飯前與飯後血糖，大幅提升治療的便利性，也有控制體重的效果，建議患者就自身狀況與醫師討論合適的治療選擇。

●防疫同時應兼顧血糖監測 「醫」起挺過新冠肺炎疫情

游淨惠醫師舉一名60多歲患者為例，他應酬不斷加上作息不固定，也未規律使用胰島素，就醫時不僅糖化血色素高達9%，尿液檢查也顯示出糖尿病腎病變初期症狀-微量白蛋白尿，判定為洗腎高風險患者，所幸，經醫師評估改用複方胰島素，糖化血色素順利控制在7%以下，他也對便利的治療方式感到相當滿意。

正值新冠肺炎疫情持續延燒，游淨惠醫師也提醒，糖尿病等慢性病患者在防疫的同時也應該落實血糖監測，建議採取配對血糖的方式監測飯前與飯後血糖，若兩數值差距過大應向主治醫師反映，現在許多診所有推動視訊看診或電話看診服務，患者可以線上與醫師討論血糖狀況，希望每位患者都能好好控制血糖，順利挺過這波疫情。