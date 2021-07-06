因台灣新冠肺炎疫情嚴峻，上月中開放長者接種日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，卻發生部分施打後死亡的案例，雖目前尚未有死亡案例被判定與疫苗有關，但仍讓不少老人家十分緊張。前主播谷懷萱稍早透露昨(5日)帶媽媽去打疫苗，沒想到母親因緊張血壓飆高，到現場測量血壓更飆到180，只好被先請回家，也讓她心疼母親心中煎熬。

谷懷萱過去是《新聞面對面》的主持人，3年前與相識25年、交往5年的體育主播徐展元結婚，谷懷萱當時透露，和徐展元大學時認識，直到男方離婚，兩人才重啟聯繫，進而促成這段姻緣。最近谷懷萱因生理期不適，徐展元不但不尷尬，還跑到超商貼心詢問老婆要幫買哪種衛生棉，體貼舉動引來網友狂讚。

谷懷萱3年前和徐展元結婚。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

谷懷萱今再分享，昨帶母親去打疫苗，沒想到在家裡就量到血壓飆高到165，到了接種地點再次測量，數字更驚人到180，「谷媽媽也很失望，只能再等幾天血壓穩定...」，而她也分享家人側錄媽媽在現場運動放鬆的影片，寫下：「太太血壓不斷飆高，醫生評估後下次再約」，並虧谷媽媽是「緊張大師」。

見此，網友回應：「打前不要空腹，要喝250cc的水，現每天多補充維他命B和C，打完也要多喝水和補充維他命，我老爸82歲有心臟病和高血壓，已打完沒事，退燒藥要準備喔！」、「有的人是看到白袍醫生，血壓就飆高」、「老人家真的要特別注意，施打前後多喝水」。

谷懷萱帶媽媽打疫苗，谷媽媽因緊張血壓飆高。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

對於谷媽媽容易緊張的個性，谷懷萱今年4月就曾發文透露母親像孩子一樣怕看牙醫，她便親自帶母親去診所，「她的小手一路發涼，坐上診療椅，問了幾遍要不要脫鞋，護士幾次回應說不用，她像是沒聽見又再問，著實非常緊張」，回家路上看到紫色小花，谷懷萱靈機一動邀媽媽賞花，才舒緩了媽媽緊張心情，露齒燦笑。

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