聯發科(2454)今日除息，每股配發21元經常性現金股利，外加16元特別現金股利，總計每股擬配發現金股利37元，合計將配發588.44億元，今日開盤參考價920元，聯發科今開高震盪，股價最高達940元、漲幅一度逾2%，填息率達54%，呈現溫和填息。

聯發科股東會昨日甫落幕，董事長蔡明介表示，聯發科產品布局多元，除手機產品外，包括平板電腦、無線網路、其他消費性產品及特殊應用晶片(ASIC)需求，今年及明年展望都還算正面，財務長顧大為重申，四年內都將加分特別股利16元。

聯發科6月營收近日即將公布，受到封測代工夥伴京元電(2449)竹南染疫事件衝擊，聯發科預估6月營收將受到短暫影響，但對於第二季、以及全年營運的成長目標依舊維持不變，目前聯發科4月、5月營收加總為778.96億元，聯發科6月營收須達409億元，方可達成財測目標。