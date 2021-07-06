由於OPEC與OPEC+之部長級會議結果未明，市場初步研判該組織不會從8月起開始增加額外供應，因此鑑於需求回暖，激勵盤中油價走揚；周二(7/6)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲1.6美元，報每桶76.76美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶77.23美元。(商品行情網)