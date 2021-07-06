《國際油價》原油亞洲電子盤走揚 10:522021/07/06 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於OPEC與OPEC+之部長級會議結果未明，市場初步研判該組織不會從8月起開始增加額外供應，因此鑑於需求回暖，激勵盤中油價走揚；周二(7/6)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲1.6美元，報每桶76.76美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶77.23美元。(商品行情網) 《商情》逢低進場 亞洲橡膠反彈走揚 《類股》亞洲鋼廠大修撐價 中鋼穩盤 #走揚 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》手機事業休耕 韓LG撒蘋果苗 11:092021/07/06 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:262021/07/06 財經 《金融》亞洲首個分支機構 中美洲銀行在台國家辦事處揭幕 11:432021/07/06 財經 《電子零件》致伸Q2獲利 季增、年增有望兩位數成長 08:362021/07/06 財經 徐崇育首登愛丁堡爵士音樂節 04:102021/07/06 藝文副刊 《熱門族群》業績周五揭曉 台塑四寶Q2有看頭 11:432021/07/06 財經 新北身障桌球選手盧碧春 將出征帕運 04:102021/07/06 地方新聞 面對金融危機 台灣無最後防線 04:102021/07/06 財經焦點 《商情》基金買盤湧入 周一期銅上漲 10:012021/07/06 財經 國際油價 盤旋2年半高點 04:102021/07/06 全球財經 《熱門族群》陽明擺脫緊箍咒登頂 偕長榮登人氣王 10:522021/07/06 財經 財經熱門新聞 英特爾CEO一席話對幹台積電？陸行之揭「假面合作」真相 - 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 被台積電撐大！台股逼近萬八還不崩 謝金河吐5字答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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