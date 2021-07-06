美(吉吉)-KY(8466)6月合併營收2.16億元，年減16.3%，上半年合併營收達15.65億元，較去年同期成長14.24％。目前外銷代工業務客戶下單力道強勁，整體訂單能見度拉升至5個月，對第3季抱持樂觀看法。

美(吉吉)表示，今年上半年全球石塑地磚產業皆面臨原料價格、匯率價格劇烈波動，加上全球船運在缺船、缺櫃之因素加劇運力吃緊，使得訂單交期拉長之情況，除集團已進行旗下LVT、SPC石塑地磚產品調漲價格策略，以及新品石塑地磚上市，整體效益於第二季陸續顯現，尤其目前集團整體接單動能強勁，已明顯感受外銷代工主要客戶強勁需求而同步拉升，若排除缺櫃、塞港等因素，在出貨順暢之下，每月營收可站穩三億以上之過往正常表現。

為深化美洲地區業務佈局，美(吉吉)規劃在今年8月完成美國分公司(MJ Group US)、以及開始建置占地315坪倉儲中心，同步積極拓展美國前十大主要品牌、通路經銷商等大型代工接單契機。美洲SPC石塑地磚市場應用成熟，美(吉吉)-KY台南新廠第四季有望投入生產行列，可成為集團未來營運良好成長引擎。

美(吉吉)-KY進一步表示，第二季隨著居家裝修、以及商辦案源改裝市場需求延續，加上地材產品終端市場供需缺口，持續加大外銷代工、自有品牌業務主要客戶備貨力道，以銷售區域來看，第二季主要歐洲市場較去年同期分別成長39％，另一方面，SPC石塑地磚產品全球市場滲透率持續提高，集團積極深化歐洲、中國大陸、台灣等地區SPC石塑地磚銷售業務，今年第二季SPC石塑地磚銷售較去年同期成長146％，營收占比自去年同期的6.7％攀升至16.5％，挹注集團整體營運保持良好成長動能。