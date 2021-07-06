全國防疫三級警戒至7月12日，隨著疫情趨緩，是否可能如期解封或微解封？對此，行政院長蘇貞昌今表示，昨天行政院擴大防疫會議有討論疫情往好的方向發展，就算沒解封或降級，是否有哪些行業適度調整，既能防疫也能兼顧經濟發展，維持生計，希望大家繼續做好指揮中心防疫指引，就能早日恢復正常生活。

蘇貞昌今日早上前往台北市立內湖高工，視察計程車司機疫苗施打情形，對於7月12日是否解封或鬆綁管制措施，蘇貞昌說，國外因變種病毒疫情嚴峻，國內也受到衝擊，現在國內情勢比較穩定，往好的方向發展，希望大家再忍耐一段時間。

蘇貞昌說，政府特別關心在疫情期間受到衝擊的企業、個人及許多行業，就像計程車司機要接送往來客人、運送物資，非常辛苦，所以拜託防疫指揮官陳時中盡快給他們打疫苗。

對於近期傳出倒蘇聲浪，甚至傳出內閣改組傳聞，蘇貞昌說，行政院是非常辛苦的工作，他每天想的就是工作，就是拚防疫、拚經濟及疫情衝擊下行業紓困，感謝在大家配合下，疫情穩定下來，疫苗陸續要進來，這也是政府有效運作。

蘇貞昌還提到，股市一再創歷史新高，這是經濟基本面好的情況，但對於行業、個仁因疫情受到衝擊，政府有責任提供紓困照顧，昨擴大防疫會議有討論到，疫情往好的方向走，就算7月12日沒解封或降級，是否有哪些行業適度調整，既能兼顧防疫，又能協助經濟發展且維持生計，是他現在最關心的事情。