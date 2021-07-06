國內自5月爆發疫情後，不少人工作收入都受影響，恐有租屋族積欠房租超過2個月，而慘遭房東終止租約。時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日於立院朝野協商前召開臨時記者會表示，將針對《防疫條例》提出修法，將原本2個月的規定，延長到4個月。

邱顯智指出，疫情這段時間，許多KTV、健身房等場館都直接被停業，這類的勞工紓困，卻要透過雇主才有辦法申請。但有可能導致雇主不願申請，或是雇主申請下來後不願還給勞工。

邱顯智說，現在有6千人因疫情而延後暫緩當兵、當替代役，加上5、6月剛退伍的有1.4萬人，加起來大概是2萬人，7、8月會更嚴重，役政署、國防部應該給予紓困。相關單位卻回應「會協助他們去申請其他紓困」，這聽起來讓人完全無法接受。

陳椒華表示，中選會上周五宣布828公投延後至12月18日舉行，但屆時疫情狀況如何，沒有人說得準。《公投法》相關修正有其必要性，時力今日將會提出《公投法》修法，將不在籍投票納入，讓國境內擁有公投權力的民眾都可以採不在籍投票方式行使權力。

陳椒華指出，內政部說8月20日才要開始提供弱勢租屋補貼申請，到明年1月才得以通過發放，照政府這樣的紓困，到時候大家早餓死了，一點用都沒有。

王婉諭說，部分工時人員(打工族)的紓困，目前是採4月30日前有無加保作為依據，看能否符合紓困補助標準，但對於打工族一點都不公平，因為他們不見得是長期投保，若剛好在4月30日當天沒投保就不符合資格，對此主張只要4月份有7天以上投保，就應納入紓困。

王婉諭表示，文化部針對藝文人員的紓困，若有兼職的狀況就會納入成為部分工時人員處理，但藝文人員絕大部分收入都來自於藝文產業，但卻無法領到文化部的紓困，只能領到勞動部的紓困，希望藝文人員能比照自營業者處理。

王婉諭指出，文化部原本希望給藝文從業員工每人4萬，由雇主申請，但實際上勞工領不到，因很多雇主認為這不是補給員工的，所以根本沒有補到員工身上。

邱顯智說，將提出《防疫條例》修法，原本《民法》規定，承租人積欠房租達2個月，出租人就能終止租約，但若因疫情因素導致積欠租約，應達4個月方能終止租約，並若承租人提出減少租金協商不成，承租人可主動要求終止租約，這些在歐洲都有立法先例，但法務部不作為，因此立院召開臨時會時將提出此項訴求。