新冠肺炎疫情嚴峻，為協助勞工度過難關，勞動部祭出多樣紓困措施，包括「自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼」、「部分工時受僱勞工生活補貼」等，但遭外界質疑排除部分對象，針對前者，勞動部放寬讓「2020年個人各類所得總額未達新臺幣40萬8千元」及「持中華民國發給永久居留證」自營作業者及無一定雇主之勞工者納入生活補貼對象中，而後者的精進措施也將在明天公布。

現行部分工時受僱勞工生活補貼要求適用對象為今年4月30日已參加「就業保險」的部分工時受僱勞工，並限月投保薪資2萬3100元以下，且未領取其他性質相同的紓困生活補貼。但也要求一定要在4月30日當天投保、部份工時但投保薪資高於2萬3100以上的勞工外，也排除掉已領取老年給付、65歲以上等未能加保就業保險的勞工。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，近期收到外界、立委許多希望部分工時勞工紓困精進的建議，擬在明天公布「部分工時受僱勞工生活補貼」2.0。

據統計，截至昨天下午5時為止，部分工時受僱勞工生活補貼登記完成人數為26萬8999人、已發放26萬1855人，完成入帳26億1855萬元；而ATM累積領取2萬1643人、發放金額2億1643萬元。